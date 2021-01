Usa, 15enne uccisa a coltellate in un supermercato: l’omicidio è stato trasmesso in diretta streaming sui social (Di martedì 26 gennaio 2021) Usa: 15enne uccisa in un supermercato in diretta streaming sui social Negli Usa una 15enne è stata uccisa a coltellate in un supermercato con l’omicidio che è stato trasmesso in diretta streaming sui social. Secondo quanto ricostruito dai media locali, il delitto è avvenuto in Louisiana, all’interno di un negozio della catena Walmart. Per il crimine sono state arrestate quattro ragazze, di età compresa tra i 12 e i 14 anni. “L’intero omicidio è stato pubblicato sui social, non sembra esserci rimorso” ha dichiarato lo sceriffo del distretto di Calcasieu, Tony Mancuso, che ha raccolto le ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) Usa:in uninsuiNegli Usa unaè statain unconche èinsui. Secondo quanto ricostruito dai media locali, il delitto è avvenuto in Louisiana, all’interno di un negozio della catena Walmart. Per il crimine sono state arrestate quattro ragazze, di età compresa tra i 12 e i 14 anni. “L’intero omicidio èpubblicato sui, non sembra esserci rimorso” ha dichiarato lo sceriffo del distretto di Calcasieu, Tony Mancuso, che ha raccolto le ...

