Madalina Ghenea | rose da un ammiratore | “Sposarmi? Non voglio!”

Leggi su ck12

(Di martedì 26 gennaio 2021) La modellasvela di aver ricevutoda un, poi chiarisce: “? Non”. (screenshot video)La bella, dopo lo Zaniolo-gate, torna a far parlare di sé. Dopo aver chiarito che tra lei e il centrocampista della Roma non ci sarebbe stato nulla, torna alla carica sui social. La romena sarebbe stata la causa della rottura di Nicolò Zaniolo con la sua fidanzata storica, ovvero Sara Scaperrotta. Leggi anche -> Zaniolo molla la fidanzata per: l’indizio su Instagram Quest’ultima avrebbe poi raccontato di essere incinta, gravidanza confermata dal calciatore della Roma. Ma nel frattempo, la– mentre Zaniolo si diceva ...