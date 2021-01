LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz in DIRETTA: Sofia Goggia vola in testa! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A Kronplatz 14.04 Ora attenzione a Petra Vlhova, nona dopo la prima manche. Parte con 0.35 su Goggia e, sulla carta, può incrementare. 14.04 La neozelandese Robinson chiude a soli 15 centesimi da Sofia Goggia, che è attaccabile nella parte bassa. 14.02 SIIIIIIIIIII!!! Ottima Sofia Goggia, vola al comando con 56 centesimi su Gasienica-Daniel! Nella parte alta ha sciato benissimo, all’ultimo intermedio vantava ancora un secondo di vantaggio, poi sul muro finale si è difesa. Ottimo! Può recuperare posizioni. 14.00 L’austriaca Brunner, partita con 1?03 di vantaggio, chiude ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE A14.04 Ora attenzione a Petra Vlhova, nona dopo la prima manche. Parte con 0.35 sue, sulla carta, può incrementare. 14.04 La neozelandese Robinson chiude a soli 15 centesimi da, che è attaccabile nella parte bassa. 14.02 SIIIIIIIIIII!!! Ottimaal comando con 56 centesimi su Gasienica-Daniel! Nella parte alta ha sciato benissimo, all’ultimo intermedio vantava ancora un secondo di vantaggio, poi sul muro finale si è difesa. Ottimo! Può recuperare posizioni. 14.00 L’austriaca Brunner, partita con 1?03 di vantaggio, chiude ...

