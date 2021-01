GF VIP, è caos totale dopo la lite tra Zorzi e Salemi: interviene Francesco Monte che minaccia querele? (Di martedì 26 gennaio 2021) Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, un tempo, erano molto amici. Poi le loro strade si sono divise, per riunirsi qualche mese più tardi, sebbene non con lo stesso affiatamento del passato. Salemi - Zorzi e la nomination Finora, ai più, non era chiaro il motivo per cui due che si definivano ‘migliori amici' abbiano tagliato i ponti. Però ieri, a seguito di una lite verbale tra i due coinquilini, è arrivato un possibile indizio fondamentale: la figura di Francesco Monte. Andiamo con ordine. Giulia Salemi era stata messa alle strette: doveva decidere chi non mandare al voto per la finale. La scelta è ricaduta su Zelletta e non su Tommaso Zorzi. Una decisione che ha urtato non poco i sentimenti dell'influencer. Più nello specifico ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 gennaio 2021) Tommasoe Giulia, un tempo, erano molto amici. Poi le loro strade si sono divise, per riunirsi qualche mese più tardi, sebbene non con lo stesso affiatamento del passato.e la nomination Finora, ai più, non era chiaro il motivo per cui due che si definivano ‘migliori amici' abbiano tagliato i ponti. Però ieri, a seguito di unaverbale tra i due coinquilini, è arrivato un possibile indizio fondamentale: la figura di. Andiamo con ordine. Giuliaera stata messa alle strette: doveva decidere chi non mandare al voto per la finale. La scelta è ricaduta su Zelletta e non su Tommaso. Una decisione che ha urtato non poco i sentimenti dell'influencer. Più nello specifico ...

