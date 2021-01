Gasperini: «Gomez ci ha dato tantissimo. Ora l’Atalanta può camminare con le proprie gambe» (Di martedì 26 gennaio 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della partita di Coppa Italia con la Lazio. “La vittoria col Milan ci lascia indubbiamente una grande felicità. Aspettavamo molto questo incontro con il Milan, loro hanno meritato di vincere il girone d’andata. E quindi volevamo un confronto con la squadra che aveva fatto meglio e ne siamo usciti veramente bene”. Ora c’è una doppia sfida contro la Lazio. Teme di più i ragazzi di Inzaghi in gara secca in Coppa Italia o in Campionato? “Li temo in tutte e due le competizioni. La Lazio in questi anni è stata sempre protagonista. Una squadra che è partita anche con ambizioni e gioca la Champions. Noi cerchiamo di stare dentro a tutte le competizioni. La partita di domani è la prima di due molto ravvicinate, c’è un po’ di curiosità anche per quello. Tutti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) L’allenatore del, Gian Piero, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della partita di Coppa Italia con la Lazio. “La vittoria col Milan ci lascia indubbiamente una grande felicità. Aspettavamo molto questo incontro con il Milan, loro hanno meritato di vincere il girone d’andata. E quindi volevamo un confronto con la squadra che aveva fatto meglio e ne siamo usciti veramente bene”. Ora c’è una doppia sfida contro la Lazio. Teme di più i ragazzi di Inzaghi in gara secca in Coppa Italia o in Campionato? “Li temo in tutte e due le competizioni. La Lazio in questi anni è stata sempre protagonista. Una squadra che è partita anche con ambizioni e gioca la Champions. Noi cerchiamo di stare dentro a tutte le competizioni. La partita di domani è la prima di due molto ravvicinate, c’è un po’ di curiosità anche per quello. Tutti ...

