Ecco perché Mattarella ancora una volta ci impedirà di tornare al voto

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – Rocco Casalino ha annunciato che Giuseppe Conte si dimetterà. Abbastanza grottesco che la notizia venga data in pasto innanzitutto ai media prima che al Quirinale. Segno che questo governo, e questa maggioranza, stava insieme per motivi che niente hanno a che fare con l’arte del buon governo e l’applicazione di un “programma che viene prima delle persone”. Il cazzeggio mondano è sempre stato la bussola dell’esecutivo, prima e dopo la crisi innescata da Renzi. Evento, questo, che ha ancor più accresciuto la voglia di ogni componente di mettersi in vetrina per potersi aggiudicare il quarto d’ora di notorietà prima dell’oblio. Tutti incrociano le dita sperando nella saggezza diLa palla va ae tutti incrociano le dita sperando nella saggezza portata dalla vecchiaia, e nella istituzionalità della figura del capo dello ...