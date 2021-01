Concorsi pilotati | a giudizio l' ex presidente umbra Catiuscia Marini

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'ex(Pd) è stata rinviata aper associazione per delinquere in relazione ai presuntiall'ospedale di Perugia. Stesso provvedimento per l'...

L'ex presidente umbra Catiuscia Marini (Pd) è stata rinviata a giudizio per associazione per delinquere in relazione ai presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia. Stesso provvedimento per l'e ...E' accusata di associazione a delinquere per i presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia. A processo anche l’ex assessore regionale alla Sanità e l’ex segretario regionale dem Bocci ...