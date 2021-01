BCE | prosegue piano acquisti anticrisi La scorsa settimana +19 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – In un quadro che, nonostante la crisi di governo, vede un nuovo calmieramento sui titoli di Stato dell’Italia, proseguono vigorosi glidi titoli da parte della Bce. Lal’istituzione ha rilevato 19,1di euro tra titoli pubblici e non con ilPepp. Parallelamente ha acquistato altri 8,7di euro di titoli di Stato con il preesisitente programma di(Pspp). Inoltre, con altri due programmi, la Bce ha rilevato 4,6di euro di titoli del settore privato. Complessivamente, la, la Bce ha, quindi, acquistato bond pubblici e privati per 32,7di euro, posto che oltre un terzo di ...