Veronica Ursida operata | Preoccupazione per la dama di Uomini e Donne | Video

Veronica Ursida si è dovuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico al seno per via della lacerazione di una delle due protesi che aveva impiantato diverso tempo fa. La scoperta del delicato incidente al suo seno è arrivata a fine estate. Ecco cos'è successo all'ex dama. L'ex dama di Uomini e Donne, dopo un breve silenzio è intervenuta nella sua pagina Instagram dove ha raccontato il problema con il quale ha dovuto convivere nel corso degli ultimi mesi. In un momento in cui tutti si chiedevano se la donna fosse o no pronta a fare ritorno nel programma di Maria De Filippi, ecco che la Ursida decide di condividere il resoconto del delicato intervento al quale si è sottoposta solo pochi giorni fa.

