Sondaggi, ecco chi guadagna dalla crisi: la Lega cresce di un punto in una settimana (Di lunedì 25 gennaio 2021) Chi guadagna dalla crisi del governo Conte 2? Senza dubbio, almeno per ora, la Lega di Matteo Salvini che nell’ultima settimana – quella che dal voto di fiducia del Parlamento ha portato alle dimissioni del capo del governo – guadagna un punto abbondante nel Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7. Il Carroccio, così, rafforza la sua posizione di primato allontanando di nuovo il Pd a 4 punti, complice un ribasso dei democratici che lasciano sul campo mezzo punto e si attestano al 19,6. Perde qualcosa anche Fratelli d’Italia, stimato al 16,3. Tendenze in lievissima discesa per il M5s al 15,7 e Forza Italia al 6,3. Cambia il trend anche per Azione di Carlo Calenda che arretra al 4 per cento. Tra gli altri “piccoli” c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Chidel governo Conte 2? Senza dubbio, almeno per ora, ladi Matteo Salvini che nell’ultima– quella che dal voto di fiducia del Parlamento ha portato alle dimissioni del capo del governo –unabbondante nelle di Swg per il TgLa7. Il Carroccio, così, rafforza la sua posizione di primato allontanando di nuovo il Pd a 4 punti, complice un ribasso dei democratici che lasciano sul campo mezzoe si attestano al 19,6. Perde qualcosa anche Fratelli d’Italia, stimato al 16,3. Tendenze in lievissima discesa per il M5s al 15,7 e Forza Italia al 6,3. Cambia il trend anche per Azione di Carlo Calenda che arretra al 4 per cento. Tra gli altri “piccoli” c’è ...

