Netflix migliora la qualità audio sui dispositivi Android. Merito del codec xHE-AAC (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il supporto al codec xHE-AAC è obbligatorio per tutti i dispositivi con almeno Android 9 Pie. Netflix ha scelto di servirsene per lo streaming audio dei suoi contenuti. migliora il livello dei dialoghi e la gamma dinamica si adatta alle capacità del dispositivo.... Leggi su dday (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il supporto alxHE-AAC è obbligatorio per tutti icon almeno9 Pie.ha scelto di servirsene per lo streamingdei suoi contenuti.il livello dei dialoghi e la gamma dinamica si adatta alle capacità del dispositivo....

Il supporto al codec xHE-AAC è obbligatorio per tutti i dispositivi con almeno Android 9 Pie. Netflix ha scelto di servirsene per lo streaming audio dei suoi contenuti. Migliora il livello dei dialogh ...

Il supporto al codec xHE-AAC è obbligatorio per tutti i dispositivi con almeno Android 9 Pie. Netflix ha scelto di servirsene per lo streaming audio dei suoi contenuti. Migliora il livello dei dialogh ...