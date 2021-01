NCIS gli episodi in replica su Rai 2 lunedì 25 gennaio

(Di lunedì 25 gennaio 2021)insu Rai 225, le anticipazioni25Rai 2 riportain prima serata con le repliche del finale della stagione 16 in attesa di vedere probabilmente a marzo la stagione 18 iniziata lo scorso 17 novembre in ritardo, come tutta la programmazione, a causa del Covid-19. Le puntate del 25di16×19 L’ultima a morire: Un ragazzo, fratello di un marine, è l’autore di una sparatoria all’’interno di un ospedale militare. Uccide un’infermiera e ferisce altre dodici persone. Da alcune testimonianze emerge un identikit che apre una pista difficile da seguire che metterà a dura prova anche la squadra dell’. Perché questo caso implicherà diversi e sofferti coinvolgimenti ...

AlessiaSimi : @FastSubITA ma gli episodi di Ncis 18 il 4,5,6??? Ancora non sono usciti... -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS gli

Bellacanzone

Stasera in Tv 25 gennaio 2021. I programmi e i film in onda oggi sulle principali reti pubbliche, private, digitali e satellitari.La chiede in moglie con un anello e due biglietti di una mostra, dopo averle portato una torta di compleanno con una candelina che indica tre anni in più ...