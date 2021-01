iOS 15 non arriverà su alcuni iPhone: la lista completa di Apple (Di lunedì 25 gennaio 2021) Brutte notizie per alcuni utenti Apple: molti iPhone non avranno la possibilità di aggiornarsi ad iOS 15 Come ormai da tradizione, ogni anno Apple presenta – solitamente insieme ai nuovi iPhone – il sistema operativo aggiornato, con diverse novità sia a livello di interfaccia che di strumenti e app aggiuntive. Nel 2021 sarà la volta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Brutte notizie perutenti: moltinon avranno la possibilità di aggiornarsi ad iOS 15 Come ormai da tradizione, ogni annopresenta – solitamente insieme ai nuovi– il sistema operativo aggiornato, con diverse novità sia a livello di interfaccia che di strumenti e app aggiuntive. Nel 2021 sarà la volta L'articolo proviene da Inews.it.

franzrusso : #Clubhouse annuncia un nuovo finanziamento da Andreessen Horowitz e nuove iniziative, tra cui quella di investire s… - MarcoLorux : RT @franzrusso: #Clubhouse annuncia un nuovo finanziamento da Andreessen Horowitz e nuove iniziative, tra cui quella di investire sui creat… - MilenaLazzaroni : RT @franzrusso: #Clubhouse annuncia un nuovo finanziamento da Andreessen Horowitz e nuove iniziative, tra cui quella di investire sui creat… - Cemattio : RT @franzrusso: #Clubhouse annuncia un nuovo finanziamento da Andreessen Horowitz e nuove iniziative, tra cui quella di investire sui creat… - franzrusso : RT @BanzatoFabio: Clubhouse, ecco perché non è da sottovalutare. L'app, per ora solo per iOS, conta 2 milioni di utenti attivi a settimana.… -