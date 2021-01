Il Segreto addio, Mediaset prende una decisione incredibile (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. decisione pesante in arrivo su ‘Il Segreto’? I fan della serie tv non possono che essere preoccupati. Ma che cosa è successo? ‘Il Segreto’ è senza alcun dubbio una delle serie tv più seguite e amate dal grande pubblico. A colpire è inevitabilmente la storia avvincente e l’evoluzione che quest’ultima ha nel corso delle puntate. Leggi su youmovies (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.pesante in arrivo su ‘Il’? I fan della serie tv non possono che essere preoccupati. Ma che cosa è successo? ‘Il’ è senza alcun dubbio una delle serie tv più seguite e amate dal grande pubblico. A colpire è inevitabilmente la storia avvincente e l’evoluzione che quest’ultima ha nel corso delle puntate.

robyaudito : Ogni giorno alle 16.35 e Martedì in prima serata! ADDIO SEGRETO?? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime - CIAfra73 : ULTIM'ORA CHOC! #DayDreamer, la serie turca con #CanYaman e #DemetOzdemir, andrà nel pomeriggio di #Canale5, rimpi… - koo_euph0ria : Vabbè vedo in giro per la tl gente che dice “non devo comprarlo”, vi svelo un segreto: è esattamente ciò che farete. Addio. - ElicrinaMacrina : @PaoloBorg @paglialunga00 Conte sapeva sogno segreto di Renzi:vorrebbe andare alla NATO Ora Renzi dovrà dire addio… - fransca167 : mi costa fatica aprire gli occhi e lo faccio a poco a poco non sia mai che ti trovi ancora vicino custodisco il tuo… -