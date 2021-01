Governo: passo indietro Conte, premier punta al ter ma è thrilling sui numeri/Adnkronos (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Alla fine si dimette. Lo farà domani, in un Consiglio dei ministri convocato per le 9 dopo che, per l'intera giornata, si erano rincorse le voci di una possibile salita al Quirinale già oggi. In mattinata i fari di Palazzo Chigi erano puntati sulla riunione dell'Udc -nonostante la convocazione non fosse nota- nella speranza che da lì si gettasse il seme per un gruppo al Senato, i volenterosi da raccogliere sotto il simbolo dei centristi, 'quarta gamba' del Governo. Ma il banco salta, l'Udc fa sapere che voterà contro la Relazione sulla Giustizia del Guardasigilli e boccia l'operazione responsabili, senza se e senza ma. Intanto sale la preoccupazione al Nazareno, per un Governo che i numeri, nei fatti, non li ha. Lo scivolone è dietro l'angolo, e nessuno - tra le forze di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. () - Alla fine si dimette. Lo farà domani, in un Consiglio dei ministri convocato per le 9 dopo che, per l'intera giornata, si erano rincorse le voci di una possibile salita al Quirinale già oggi. In mattinata i fari di Palazzo Chigi eranoti sulla riunione dell'Udc -nonostante la convocazione non fosse nota- nella speranza che da lì si gettasse il seme per un gruppo al Senato, i volenterosi da raccogliere sotto il simbolo dei centristi, 'quarta gamba' del. Ma il banco salta, l'Udc fa sapere che voterà contro la Relazione sulla Giustizia del Guardasigilli e boccia l'operazione responsabili, senza se e senza ma. Intanto sale la preoccupazione al Nazareno, per unche i, nei fatti, non li ha. Lo scivolone è dietro l'angolo, e nessuno - tra le forze di ...

