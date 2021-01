‘Godzilla Vs. Kong’, presentato il primo trailer ufficiale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Godzilla Vs. Kong uscirà negli Stati Uniti il 26 marzo 2021. È stato pubblicato il primo trailer ufficiale e nuove anticipazioni di trama Uscirà il prossimo 26 marzo, si spera nelle sale cinematografiche, il nuovo film Godzilla Vs. Kong. Intanto, gli appassionati del genere possono iniziare a pregustare le scene, grazie alla pubblicazione del primo trailer ufficiale. Il film annunciato per il prossimo marzo, uscirà sicuramente su HBO Max negli Stati Uniti e si spera in contemporanea anche in Italia, ma ancora non si hanno notizie certe. Questa pellicola è il sequel dei film Godzilla II – King of the Monsters del 2019 e Kong: Skull Island del 2017 ed è il quarto capitolo del MonsterVerse. Questi due mostruosi protagonisti del cinema sono particolarmente amati dal pubblico di tutte le ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Godzilla Vs. Kong uscirà negli Stati Uniti il 26 marzo 2021. È stato pubblicato ile nuove anticipazioni di trama Uscirà il prossimo 26 marzo, si spera nelle sale cinematografiche, il nuovo film Godzilla Vs. Kong. Intanto, gli appassionati del genere possono iniziare a pregustare le scene, grazie alla pubblicazione del. Il film annunciato per il prossimo marzo, uscirà sicuramente su HBO Max negli Stati Uniti e si spera in contemporanea anche in Italia, ma ancora non si hanno notizie certe. Questa pellicola è il sequel dei film Godzilla II – King of the Monsters del 2019 e Kong: Skull Island del 2017 ed è il quarto capitolo del MonsterVerse. Questi due mostruosi protagonisti del cinema sono particolarmente amati dal pubblico di tutte le ...

