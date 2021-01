Crisi Governo: Domani le dimissioni di Conte, la regia passa a Mattarella (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri è fissato Domani mattina alle 9. Conte comunicherà le sue dimissioni, dopo di che salirà al Colle da Mattarella. DPCM Natale, parla il premier Conte (screenshot video)Da una nota di Palazzo Chigi si apprende che domattina è indetto un Consiglio dei Ministri “nel corso del quale – si legge nel testo – il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni“. Dopo questo passaggio, dunque, il Premier si recherà al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Leggi anche -> Presidente della Repubblica, il Piano per bloccare l’elezione di Berlusconi Finisce l’era del Conte bis A ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri è fissatomattina alle 9.comunicherà le sue, dopo di che salirà al Colle da. DPCM Natale, parla il premier(screenshot video)Da una nota di Palazzo Chigi si apprende che domattina è indetto un Consiglio dei Ministri “nel corso del quale – si legge nel testo – il Presidente del Consiglio, Giuseppe, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue“. Dopo questoggio, dunque, il Premier si recherà al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio. Leggi anche -> Presidente della Repubblica, il Piano per bloccare l’elezione di Berlusconi Finisce l’era delbis A ...

