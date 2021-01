Covid, vaccini. Sileri annuncia ritardi di un mese per gli over 80 (Di lunedì 25 gennaio 2021) ritardi sui vaccini anti-Covid per la mancate consegne da parte di Pfizer. Per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: “Le iniezioni slittano di un mese per gli over 80” Non si placano le polemiche sui ritardi nella distribuzione dei vaccini. A finire sotto accusa è la Pfizer, per lo stop alle consegne in Italia e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 25 gennaio 2021)suianti-per la mancate consegne da parte di Pfizer. Per il viceministro della Salute Pierpaolo: “Le iniezioni slittano di unper gli80” Non si placano le polemiche suinella distribuzione dei. A finire sotto accusa è la Pfizer, per lo stop alle consegne in Italia e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

