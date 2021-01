Caccamo, ritrovato in un burrone corpo carbonizzato di una giovane ragazza: cosa è accaduto sabato notte? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il corpo di una ragazza di 17 anni, Roberta Siragusa, è stato trovato semi carbonizzato in un burrone a Caccamo, in provincia di Palermo, sul sentiero di Monte Rotondo del Monte di San Calogero. Ad uccidere la giovane è stato il fidanzato di 19 anni, stando alla sua stessa confessione rivelata ai Carabinieri nella mattina di ieri (in seguito la circostanza della confessione è stata smentita dai suoi legali). Il ritrovamento del cadavere “Il corpo di Roberta è lì“, avrebbe detto il ragazzo, Pietro Morreale, indicando ai militari il luogo preciso. Sul posto per i sopralluoghi sono intervenuti i Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Palermo, i Vigili del Fuoco e il medio legale per un primo esame del corpo, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildi unadi 17 anni, Roberta Siragusa, è stato trovato semiin un, in provincia di Palermo, sul sentiero di Monte Rotondo del Monte di San Calogero. Ad uccidere laè stato il fidanzato di 19 anni, stando alla sua stessa confessione rivelata ai Carabinieri nella mattina di ieri (in seguito la circostanza della confessione è stata smentita dai suoi legali). Il ritrovamento del cadavere “Ildi Roberta è lì“, avrebbe detto il ragazzo, Pietro Morreale, indicando ai militari il luogo preciso. Sul posto per i sopralluoghi sono intervenuti i Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Palermo, i Vigili del Fuoco e il medio legale per un primo esame del, ...

