Valanga sul monte Bisalta, nel comune di Peveragno, ferito uno scialpinista (Di domenica 24 gennaio 2021) Peveragno Nel pomeriggio di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti su una Valanga di piccole dimensioni sulle Alpi liguri, che ha travolto uno sci alpinista, ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 24 gennaio 2021)Nel pomeriggio di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piese sono intervenuti su unadi piccole dimensioni sulle Alpi liguri, che ha travolto uno sci alpinista, ...

il_piccolo : Ravascletto, valanga in pista sullo Zoncolan: il video dei soccorsi sul posto - ChemicalAsdfg : @bettyblunotte @MichelaMeloni1 @SergioPerrotta1 Un Berlinguer, oggi tornerebbe a prendere una valanga di voti e far… - __Naglfar : Valanga sul Grignone: vietate le escursioni sopra i 1.200 metri di quota - aur24 : RT @leeviiosa: Che poi Dayane prima ha sparato una valanga di cattiveria per la musica degli altri e poi quando c’era la musica che voleva… - leeviiosa : Che poi Dayane prima ha sparato una valanga di cattiveria per la musica degli altri e poi quando c’era la musica ch… -