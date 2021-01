Sindrome K | che cos’è e perché ha salvato decine di ebrei dall’Olocausto

(Di domenica 24 gennaio 2021) LaK, il “virus buono” che hauomini e donne dalle deportazioni naziste a. Ecco che cos’era. L’invenzione incredibile di tre medici italiani fu fondamentale per salvare la vita adidalle deportazioni naziste, seguite alle leggi razziali. Moltissimi hanno scampato i campi di concetramento e l’Olocausto, proprio grazie alla “K“. Il virus L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La Sindrome K, il “virus buono” che ha salvato uomini e donne dalle deportazioni naziste a dall’Olocausto. Ecco che cos’era. L’invenzione incredibile di tre medici italiani fu fondamentale per salvare ...Stasera su NOVE, alle 21:25, va in onda lo speciale Sindrome K - Il virus che salvò gli ebrei, racconto di una storia incredibile in occasione della Giornata della Memoria 2021. Sindrome K - Il virus ...