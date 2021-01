Quanto costano gli abbonamenti a Netlix | Amazon e gli altri?

Leggi su pantareinews

(Di domenica 24 gennaio 2021)gli? Ormai, qualunque servizio viene offerto sotto forma di abbonamento, quasi non esiste più la possibilità di acquistare in unica soluzione un prodotto e tenerlo per sempre. Il motivo? Semplice, in questo modo si tengono i clienti legati alle aziende e in più si assicurano maggiori guadagni alle società produttrici. Sono in continuo aumento i prodotti che richiedono un abbonamento, dai servizi in cloud, a quelli per lo streaming e tanto altro. Alternative a Google Foto con archiviazione gratuita o a pagamento Sempre piùmensili e annuali Le aziende che passano ad un servizio con abbonamento mensile sono in continuo aumento perché conviene, meno ai clienti che devono abbonarsi ad un numero immenso di prodotti che utilizzano. Apple, Google, Netflix, Sony sono solo alcuni dei ...