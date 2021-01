Preolimpico Trieste 2021 | delusione Setterosa | anche la Grecia schiaccia l’Italia nella finalina

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Altra prestazione deludente dele la finale per il terzo posto del torneoditermina con un’altra amara sconfitta.dimostra di non essere riuscita a smaltire laper via dell’esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la squadra di Zizza perdecontro lacon un netto 10-4 in quella che era la sfida per designare la prima eventuale subentrante in caso di forfait di una partecipante ai giochi nipponici. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo periodo decisamente sfortunato per le azzurre, che non entrano in campo con la dovuta motivazione – probabilmente comprensibile dopo ladi ieri contro l’Ungheria – e subisce quattro reti in avvio, tre di queste peraltro in parità ...