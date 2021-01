Parma-Sampdoria 0-2, gli uomini di Ranieri s’impongono con Yoshida e Keita (Di domenica 24 gennaio 2021) La Sampdoria trionfa in casa del Parma, vincendo per 0-2. Splendida serata per gli uomini di Ranieri. L’ultima gara del girone d’andata di Serie A si conclude praticamente nel primo tempo, quando la formazione ospite segna le due reti necessarie a garantirsi la vittoria. Al 25? un traversone di Candreva viene deviato fortuitamente da Cornelius. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 gennaio 2021) Latrionfa in casa del, vincendo per 0-2. Splendida serata per glidi. L’ultima gara del girone d’andata di Serie A si conclude praticamente nel primo tempo, quando la formazione ospite segna le due reti necessarie a garantirsi la vittoria. Al 25? un traversone di Candreva viene deviato fortuitamente da Cornelius. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - CorriereCitta : La Sampdoria espugna il Tardini, Parma sconfitto 2-0 - ContropiedeA : Anche con il cambio di allenatore, il Parma non fa passi avanti; la Sampdoria conquista tre punti preziosi - pianetagenoa : Il Parma scivola in casa con la Sampdoria ed è nei guai - -