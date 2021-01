Grande Fratello Vip, "non deve parlarci, meno che meno con me". Il fratello di Petrelli? Una slavina (Di domenica 24 gennaio 2021) Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo probabile vincitore del Grande fratello Vip, ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 (scritta da Armando Sanchez), poi è sembrato che la smentisse proprio in tv: «Ho detto A e hanno scritto B». Ed è nato un caso virale. Non mi interessa il contendere, ma mi ha fatto arrabbiare: non si sput***no i giornalisti anche se scrivono di gossip. Poi Giulio mi ha telefonato: «Non mi riferivo a te» e giù lacrime. Poverino, ha solo 20 anni. Ho avuto anche una lettera di un suo avvocato, Giulio, rattristato, poi mi ha scritto di non pubblicarla. Accontentato. È un bravo ragazzo, giro pagina. Pierpaolo è fortunato ad avere un fratello che lo ama così tanto, ma non deve parlare con i giornalisti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Giulio Pretelli,di Pierpaolo probabile vincitore delVip, ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 (scritta da Armando Sanchez), poi è sembrato che la smentisse proprio in tv: «Ho detto A e hanno scritto B». Ed è nato un caso virale. Non mi interessa il contendere, ma mi ha fatto arrabbiare: non si sput***no i giornalisti anche se scrivono di gossip. Poi Giulio mi ha telefonato: «Non mi riferivo a te» e giù lacrime. Poverino, ha solo 20 anni. Ho avuto anche una lettera di un suo avvocato, Giulio, rattristato, poi mi ha scritto di non pubblicarla. Accontentato. È un bravo ragazzo, giro pagina. Pierpaolo è fortunato ad avere unche lo ama così tanto, ma nonparlare con i giornalisti, ...

