Franco Baresi e il pettegolezzo sul secondo figlio | ecco finalmente la Verità

(Di domenica 24 gennaio 2021) I popolari campioni di Milan e Inter, Beppe esaranno ospiti oggi della trasmissione di Fabio Fazio “Che Tempo che Fa”. I dettagli Due leggende assolute del calcio italiano e mondiale, Beppe esaranno ospiti questa sera, 24 gennaio, del classico programma della domenica sera RAI “Che Tempo Che Fa”. I fratelliproseguiranno in diretta tv il derby Milan-Inter, oggi sfida scudetto, che li separa dal lontano 1974 quando l’Inter scartò al provino il popolare “Kaiser Franz” per ingaggiare solo “Pippo”. Da alloraha messo insieme 534 presenze condite da 6 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Oggi è il vicepresidente del club rossonero. Beppe, di contro, ha infilato 465 gare di Serie A, ...

chetempochefa : Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo p… - MontiFrancy82 : A @chetempochefa ospiti #WalterVeltroni #FrancoBaresi e #BeppeBaresi #amadeus con @Fiorello #VincenzoMollica… - SMSNEWSOFFICIAL : A @chetempochefa ospiti #WalterVeltroni #FrancoBaresi e #BeppeBaresi #amadeus con @Fiorello #VincenzoMollica… - sportli26181512 : Baresi: 'Grande girone d'andata, forza Milan sempre': Franco Baresi, intervenuto su Twitter, ha dato risalto al gir… - DonnaGlamour : Chi è Franco Baresi: il libero per eccellenza, bandiera del Milan… col braccio alzato -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Baresi

Donna Glamour

Dalla carriera in campo a quella in panchina. Ecco chi è Giuseppe Baresi, la bandiera dell'Inter. Oltre 15 stagioni in nerazzurro.Franco Baresi, intervenuto su Twitter, ha dato risalto al girone d'andata del Milan, di alto livello a prescindere dalla sconfitta contro l'Atalanta: "Un grande girone d'andata.