Crisi di governo, i dem ammettono: «I responsabili non ci sono». Le dimissioni di Conte si fanno più vicine (Di domenica 24 gennaio 2021) La situazione sta sfuggendo di mano, tanto ai pontieri quanto ai big di partito. Giuseppe Conte non è più l’indiscusso leader di questa maggioranza. Se in un primo momento l’ipotesi di un ritorno di Italia viva si muoveva soprattutto nelle file dei parlamentari grillini, adesso sono anche alcuni deputati e senatori dem a premere affinché si consideri la rentrée di Matteo Renzi al tavolo delle trattative. Semplicemente perché «i “responsabili” non ci sono, sono stati una montatura durata qualche giorno – dice a Open una fonte del Pd -, e non si può rischiare di tornare alle urne in nome di una rivalità – tra Conte e Renzi – che non fa bene a nessuno». La pausa toscana Il silenzio toscano nel quale si è rinchiuso il leader di Italia viva per il weekend è eloquente: la fine del ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) La situazione sta sfuggendo di mano, tanto ai pontieri quanto ai big di partito. Giuseppenon è più l’indiscusso leader di questa maggioranza. Se in un primo momento l’ipotesi di un ritorno di Italia viva si muoveva soprattutto nelle file dei parlamentari grillini, adessoanche alcuni deputati e senatori dem a premere affinché si consideri la rentrée di Matteo Renzi al tavolo delle trattative. Semplicemente perché «i “” non cistati una montatura durata qualche giorno – dice a Open una fonte del Pd -, e non si può rischiare di tornare alle urne in nome di una rivalità – trae Renzi – che non fa bene a nessuno». La pausa toscana Il silenzio toscano nel quale si è rinchiuso il leader di Italia viva per il weekend è eloquente: la fine del ...

