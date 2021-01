Corriere: Papu, Siviglia è sempre più vicina (Di domenica 24 gennaio 2021) Il trasferimento del Papu Gomez in Spagna potrebbe concretizzarsi addirittura nelle prossime ore, come scrive oggi l’edizione di Bergamo del Corriere della Sera. Il Papu Gomez (foto) è vicino al trasferimento al Siviglia, in Spagna, dove potrebbe continuare a giocare in Champions. Per lui è pronto un contratto triennale, mentre l’offerta degli iberici alla società nerazzurra è di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più 2 di bonus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Il trasferimento delGomez in Spagna potrebbe concretizzarsi addirittura nelle prossime ore, come scrive oggi l’edizione di Bergamo deldella Sera. IlGomez (foto) è vicino al trasferimento al, in Spagna, dove potrebbe continuare a giocare in Champions. Per lui è pronto un contratto triennale, mentre l’offerta degli iberici alla società nerazzurra è di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più 2 di bonus. L'articolo ilNapolista.

