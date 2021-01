Rientro in Classe per Le Superiori, Giani Soddisfatto: Abbiamo Fatto Scelta Coraggiosa (Di sabato 23 gennaio 2021) Eugenio Giani, governatore della Regione Toscana, parla con soddisfazione del Rientro in Classe per le Superiori. “La nostra Scelta Coraggiosa di far rientrare a scuola anche gli studenti delle Superiori, in presenza al 50%, è un elemento che oggi possiamo vantare come merito e ce l’ha riconosciuto anche la ministra Lucia Azzolina oltre ai media Leggi su youreduaction (Di sabato 23 gennaio 2021) Eugenio, governatore della Regione Toscana, parla con soddisfazione delinper le. “La nostradi far rientrare a scuola anche gli studenti delle, in presenza al 50%, è un elemento che oggi possiamo vantare come merito e ce l’ha riconosciuto anche la ministra Lucia Azzolina oltre ai media

Rientro a scuola, avanti in ordine sparso. Alcune Regioni hanno deciso di posticipare il rientro a scuola a seconda della curva dei contagi. A livello ...

Attimi di tensione stamattina al liceo Kant a Roma. Alcuni studenti sono stati strattonati dai poliziotti mentre cercavano di mettere un lucchetto all'ingresso della scuola.

