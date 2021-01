kittesencul : RT @eu_pizzimenti: @lubu63 @alfredodattorre No: si chiama 'organizzazione' ed è quel concetto che è completamente sfuggito ai teorici del P… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Lancia una bombola di gas sull'auto con all'interno la compagna e i figli: arrestato - leggoit : Lancia una bombola di gas sull'auto con all'interno la compagna e i figli: arrestato - PaoloScorpio : RT @magicaGrmente22: Rivoli, va sul balcone e si lancia nel vuoto: morta una donna - Fvog9 : @chimkookg No dai....devo spezzare una lancia a suo favore...ha detto il contrario -

Ultime Notizie dalla rete : Lancia una

Journey to the Savage Planet sta per arrivare anche su Steam: ecco la data di uscita del gioco sulla piattaforma Valve e l'immancabile trailer di lancio.. Journey to the Savage Planet sta per fare ...Leggendaria corrispondente di guerra del Sunday Times, Marie fu uccisa in Siria il 22 febbraio 2012. Scrivere dal fronte non era una professione, era la vita stessa, con una regola: non avere paura di ...