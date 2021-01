Inter | Conte espulso per proteste | «Sei sempre tu Maresca eh»

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il tecnico dell’Antonioè statonei minuti finali della partita contro l’Udinese. I dettagli dell’episodio Il tecnico dell’Antonioè statonei minuti finali della partita contro l’Udinese. L’allenatore nerazzurro è stato allontanato pernei confronti del direttore di gara. Nello specificosi è lamentato per il recupero concesso, quattro minuti, considerato troppo corto e per questo motivo ha urlato nei confronti dell’arbitro: «Seitueh. Seitu. Anche al Var, seitu. Bravo». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FORMAZIONE #UdineseInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE - Domani alle 18 c'è #UdineseInter: seguiamo la conferenza di mister Antonio Conte - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 70' - Triplo cambio per Antonio Conte: entrano #Sanchez, #Perisic e #Sensi al posto di #Lautaro,… - InterCrisi : Curioso però che Conte abbia detto a Maresca: ''Maresca sei sempre tu al Var'' Vuol dire che quando al Var sfavori… - Wes10Sneijder1 : #UdineseInter #inter #amala #Handanovic SV #skriniar 6 #devrij 6 #bastoni 6 #hakimi 0 #vidal 5 #brozovic brocco di… -

L'Inter esce dalla Dacia Arena mangiandosi i gomiti e anche di più: i nerazzurri rimangono a secco di gol in trasferta dopo quasi un anno, ma soprattutto non scartano il regalo ...L'Inter non riesce a fare il salto di qualità e, dopo la vittoria contro la Juve, pareggia malamente contro l'Udinese per 0-0 ...