Governo | Orlando | ' passaggio dal centro a Iv è riformismo | se no voltagabbana'

(Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen (Adnkronos) - Sui responsabili "credo c'è una doppia valutazione, se un esponente politico passa a Italia viva dalmoderato, dalla destra moderata, diventa un riformista. Se passa al campo politico che sostiene ildiventa un, un prezzolato. Non c'è stata nessuna promessa di posti e prebende per una scelta che ritengo naturale". Lo ha detto Andreaintervenendo a una assemblea del Pd di Parma.

fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Elezioni più vicine? Purtroppo sì”. Binetti (Udc) apre a Conte: “Interessata a progetto centrist… - PiazzapulitaLA7 : L'appello di Matteo Renzi: 'Stop ai baratti, tornate alla politica'. La replica di Andrea Orlando (vicesegretario P… - La7tv : #piazzapulita Cris governo, Alessandro #DeAngelis ad Andrea #Orlando (Pd): 'Perché #Berlusconi era moralmente disdi… - ZenatiDavide : Governo, Orlando: “Senza Conte maggioranza più ampia? Non credo sia vero”. Bettini: “Cambiare premier indebolirebbe… - Giancar70336148 : RT @fattoquotidiano: Governo, Orlando: “Senza Conte maggioranza più ampia? Non credo sia vero”. Bettini: “Cambiare premier indebolirebbe an… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Orlando

Il Fatto Quotidiano

Se passa al campo politico che sostiene il governo diventa un voltagabbana, un prezzolato. Non c’è stata nessuna promessa di posti e prebende per una scelta che ritengo naturale”. Lo ha detto Andrea ...Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Quando diciamo che il rischio elezioni è cresciuto sembra una bizza, ma non è una follia che abbiamo in testa”. Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento in una ...