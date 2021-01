Barbara D’Urso presenta sua “nipote” Olga: “Col cuore” (Di sabato 23 gennaio 2021) La presentatrice Mediaset Barbara D’Urso ha presentato a tutti i suoi fan su Instagram la “nipote” Olga, raccogliendo notevoli consensi. Al termine di una settimana intensa, con un impegno quotidiano seguito da milioni di telespettatori, Barbara D’Urso si gode il meritato riposo prima di preparare la puntata domenicale di Domenica Live. La conduttrice è ormai da anni una delle punte di diamante di Mediaset ed i suoi programmi sono tra i più seguiti della televisione italiana. Il successo ottenuto in questi anni ha avuto un riscontro anche su Instagram, dove la bella campana ha un seguito eccezionale di follower (2,8 milioni di seguaci). Barbara è sempre grata ai fan per il supporto che le danno quotidianamente, perché ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Latrice Mediasethato a tutti i suoi fan su Instagram la “, raccogliendo notevoli consensi. Al termine di una settimana intensa, con un impegno quotidiano seguito da milioni di telespettatori,si gode il meritato riposo prima di preparare la puntata domenicale di Domenica Live. La conduttrice è ormai da anni una delle punte di diamante di Mediaset ed i suoi programmi sono tra i più seguiti della televisione italiana. Il successo ottenuto in questi anni ha avuto un riscontro anche su Instagram, dove la bella campana ha un seguito eccezionale di follower (2,8 milioni di seguaci).è sempre grata ai fan per il supporto che le danno quotidianamente, perché ...

