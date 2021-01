Roma, Fonseca tiene fuori Dzeko. Cessione in arrivo? (Di venerdì 22 gennaio 2021) In conferenza stampa Fonseca ha annunciato che Dzeko non ci sarà con lo Spezia Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia ha annunciato che Edin Dzeko non prenderà parte alla partita. Il motivo ufficiale è quello di una contusione in allenamento, ma realtà potrebbe essere un’altra. Il confronto post Coppa Italia avrebbe visto il duro faccia a faccia tra il bosniaco e l’allenatore che adesso lo terrebbe fuori squadra. Secondo il Corriere dello Sport, da oggi Dzeko sarebbe finito sul mercato dopo che già la scorsa estate era stato praticamente ceduto alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) In conferenza stampaha annunciato chenon ci sarà con lo Spezia Paulo, allenatore della, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia ha annunciato che Edinnon prenderà parte alla partita. Il motivo ufficiale è quello di una contusione in allenamento, ma realtà potrebbe essere un’altra. Il confronto post Coppa Italia avrebbe visto il duro faccia a faccia tra il bosniaco e l’allenatore che adesso lo terrebbesquadra. Secondo il Corriere dello Sport, da oggisarebbe finito sul mercato dopo che già la scorsa estate era stato praticamente ceduto alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com

