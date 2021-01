Resident Evil Village potrebbe supportare la VR. Resident Evil 7 avrà una patch per PS5 e Xbox Series X/S? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Resident Evil Village è stato protagonista nella diretta di Capcom di ieri e, come avrete visto, sono emersi moltissimi dettagli sull'atteso nuovo capitolo della serie horror Dalla data di uscita fino ai dettagli sulla misteriosa vampira, la compagnia ha svelato molte informazioni. Tuttavia, sembra che ci sia dell'altro, almeno stando al noto insider Dusk Golem. Noto anche come Aesthetic Gamer, l'insider ha suggerito attraverso Twitter che Resident Evil Village potrebbe supportare la VR e che Resident Evil 7 riceverà una patch apposita per PS5 e Xbox Series X/S. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021)è stato protagonista nella diretta di Capcom di ieri e, come avrete visto, sono emersi moltissimi dettagli sull'atteso nuovo capitolo della serie horror Dalla data di uscita fino ai dettagli sulla misteriosa vampira, la compagnia ha svelato molte informazioni. Tuttavia, sembra che ci sia dell'altro, almeno stando al noto insider Dusk Golem. Noto anche come Aesthetic Gamer, l'insider ha suggerito attraverso Twitter chela VR e che7 riceverà unaapposita per PS5 eX/S. Leggi ...

