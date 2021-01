Papà Giorgio non ce l’ha fatta | è morto tenendo la figlia per mano

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si è preso la vita diZaninelli il Covid. Lo ha preso alle spalle con il suo modo strisciante. Lo ha stretto e nonlasciato andare. Aveva 52 anni, è l’ennesima vittima dell’area bresciana, una delle più colpite d’Italia. La notizia si è diffusa immediatamente nel comune di Idro dove l’uomo lavorava e viveva. Nelle parole dellatutto lo strazio per la sua scomparsa. “Ciao papa?, Oggi ci hai lasciate sole, io ci ho creduto fino all’ultimo, davvero – ha scritto a commento di una foto che ritrae padre eche si guardano in modo amorevole -. Ho sperato con tutta me stessa che saresti tornato a casa. Ogni singolo istante. Anche nel momento esatto in cui ti sei spento mentre ti tenevo la.. spero solo che ora tu sia in un posto migliore. Spero che tu non abbia sofferto e che ...