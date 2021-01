Mainz-Lipsia: formazioni e in tv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mainz-Lipsia, match valido per la diciottesima giornata di Bundesliga 2020/21, si affronteranno sabato 23 gennaio 2022 all3ore 15.30. Come arrivano le due squadre? Sarà un vero e proprio testa-coda il confronto tra que due squadre. I padroni di casa, ultimi insieme allo Schalke, hanno bisogno di un miracolo per uscire da questa situazione. Dall’altra parte, la squadra di Nagelsmann è uscita vittoriosa dal match contro l’Union Berlino nel turno precedente che l’ha portata a -4 dalla capolista Bayern Monaco. Mainz-Lipsia: le probabili formazioni Mainz(Zentner, Hack, Bell, Niakhate’, Oztunali, Latza, Barreiro, Mwene, Boetius, Burkartd, Quaison Lipsia(3-4-2-1): Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstemberg, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino, Haldara, Olmo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021), match valido per la diciottesima giornata di Bundesliga 2020/21, si affronteranno sabato 23 gennaio 2022 all3ore 15.30. Come arrivano le due squadre? Sarà un vero e proprio testa-coda il confronto tra que due squadre. I padroni di casa, ultimi insieme allo Schalke, hanno bisogno di un miracolo per uscire da questa situazione. Dall’altra parte, la squadra di Nagelsmann è uscita vittoriosa dal match contro l’Union Berlino nel turno precedente che l’ha portata a -4 dalla capolista Bayern Monaco.: le probabili(Zentner, Hack, Bell, Niakhate’, Oztunali, Latza, Barreiro, Mwene, Boetius, Burkartd, Quaison(3-4-2-1): Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstemberg, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino, Haldara, Olmo, ...

Scopri le probabili formazioni di Mainz-Lipsia match valido per la diciottesima giornata di Bundesliga edizione 2020/21 ...

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere le partite della 18^ giornata di Bundesliga: si parte con il derby tra i due Borussia, il Bayern Monaco fa visita allo Schalke 04 La Bundesliga torna in ...

