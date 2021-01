Madrid, un sacerdote e un operaio tra le quattro le vittime dell’esplosione del centro parrocchiale (Di venerdì 22 gennaio 2021) . Sale a quattro il numero dei morti provocati dall’esplosione avvenuta a Madrid mercoledì pomeriggio all’interno di un edificio parrocchiale di otto piani: l’ultima vittima è il sacerdote 36enne Ruben Perez Ayala morto dopo il ricovero in ospedale. Deceduto anche l’elettricista 35enne Santos Muñoz chiamato a controllare le caldaie della palazzina poco prima dell’esplosione. Sono almeno quattro le vittime e undici le persone rimaste ferite nell’esplosione di una palazzina avvenuta nel pomeriggio di ieri a Madrid. L’ultimo a perdere la vita è stato il sacerdote Ruben Perez Ayala. Sarebbe stata una fuga di gas a provocare la deflagrazione che alle 14.56 di ieri, mercoledì 20 gennaio, ha gravemente danneggiato un edificio ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) . Sale ail numero dei morti provocati dall’esplosione avvenuta amercoledì pomeriggio all’interno di un edificiodi otto piani: l’ultima vittima è il36enne Ruben Perez Ayala morto dopo il ricovero in ospedale. Deceduto anche l’elettricista 35enne Santos Muñoz chiamato a controllare le caldaie della palazzina poco prima. Sono almenolee undici le persone rimaste ferite nell’esplosione di una palazzina avvenuta nel pomeriggio di ieri a. L’ultimo a perdere la vita è stato ilRuben Perez Ayala. Sarebbe stata una fuga di gas a provocare la deflagrazione che alle 14.56 di ieri, mercoledì 20 gennaio, ha gravemente danneggiato un edificio ...

MADRID - «La nostra casa è appena stata distrutta da una perdita di gas, sono qui al quinto piano e c'è un incendio...non posso scendere, prega per me». Sono le strazianti parole di un seminarista spa ...

