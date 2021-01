Guida TV: programmi di stasera, venerdì 22 gennaio 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 22.1.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La musica che gira intorno Varietà RAI2 The Good Doctor/The Resident Serie TV RAI3 Titolo V Attualità RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 10 giorni senza mamma Film ITALIA1 Freedom – Oltre il Confine Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto Talent Show CIELO Il Danno Film TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Italia 6 Docureality NOVE I migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 22 gennaio 2021)aitv della prima serata di oggi,22.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La musica che gira intorno Varietà RAI2 The Good Doctor/The Resident Serie TV RAI3 Titolo V Attualità RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 10 giorni senza mamma Film ITALIA1 Freedom – Oltre il Confine Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto Talent Show CIELO Il Danno Film TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Italia 6 Docureality NOVE I migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

CasilinaNews : #GuidaTV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 22 gennaio 2021 - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmi Iscriviti al nostro canale Telegram! - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - CasilinaNews : Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 21 gennaio 2021 - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata -

Ultime Notizie dalla rete : Guida programmi Guida Tv Venerdì 22 gennaio Dituttounpop