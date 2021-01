“È finita”. Un matrimonio vip che si conclude dopo 13 anni e 3 figli. Insieme erano una coppia super (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il loro matrimonio sarebbe finito. A riportare la notizia è Dagospia e per ora non c’è traccia di smentita. Che qualcosa non andasse era sembrato chiaro dai tanti indizi social. Lui presente con i figli al seguito e lei, che sempre ha poco amato i riflettori, in disparte quasi esclusa dalla realtà famigliare. La loro storia aveva avuto i contorni di una fiaba. L’imprenditore di successo figlio di una della famiglie più importanti e potenti d’Italia e la bella campionessa, la più vincente nella sua disciplina tra le azzurre all time. Una carriere breva ma intensissima la sua: 10 anni sfolgoranti in cui ha raccolto tutto quello che c’era da raccogliere: mondiali, olimpiadi, coppe di specialità. L’unico allora che le è sfuggito: la coppa del mondo generale, quando il circuito aveva solo pezzi da novanta e dominato da una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il lorosarebbe finito. A riportare la notizia è Dagospia e per ora non c’è traccia di smentita. Che qualcosa non andasse era sembrato chiaro dai tanti indizi social. Lui presente con ial seguito e lei, che sempre ha poco amato i riflettori, in disparte quasi esclusa dalla realtà famigliare. La loro storia aveva avuto i contorni di una fiaba. L’imprenditore di successoo di una della famiglie più importanti e potenti d’Italia e la bella campionessa, la più vincente nella sua disciplina tra le azzurre all time. Una carriere breva ma intensissima la sua: 10sfolgoranti in cui ha raccolto tutto quello che c’era da raccogliere: mondiali, olimpiadi, coppe di specialità. L’unico allora che le è sfuggito: la coppa del mondo generale, quando il circuito aveva solo pezzi da novanta e dominato da una ...

