Chi è Pietro Benassi | l’uomo a cui Conte ha ceduto la delega ai Servizi segreti

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Una delle questioni sulla quale Matteo Renzi ha particolarmente insistito prima di aprire la crisi di governo è laai. E, in qualche modo, il leader di Italia Viva è riuscito a ottenere quanto desiderato:l’ha ceduta, e lo ha fatto proprio per convincere i “volenterosi” a sostenere la maggioranza. Ma a chi è andato l’incarico? Non a un personaggio politico. Come da copione, il presidente del Consiglio ha scelto un tecnico:. Una decisione che si può leggere come un chiaro messaggio a Renzi, questa:ha rinunciato alla, ma non l’ha lasciata nelle mani di Italia Viva che l’aveva richiesta in ogni modo. Vediamo però chi è Pieroe come mai è stato selezionato per ottenere la ...