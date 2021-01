Bari, investe e trascina per 10 metri un vigile urbano per evitare la multa: l'agente è grave (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un 44enne di Cegli del Campo è stato arrestato vicino al porto dopo una fuga. Stava buttando la spazzatura fuori orario Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un 44enne di Cegli del Campo è stato arrestato vicino al porto dopo una fuga. Stava buttando la spazzatura fuori orario

BARI, 22 GEN - Un agente della Polizia locale di Bari è stato investito questa mattina da un 44enne che avrebbe reagito ad un controllo degli agenti mentre abbandonava una busta di rifiuti per strada, ...

