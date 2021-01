Wanda Nara snobba l’Inter: “Lasciare Milano la cosa migliore per me e Icardi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Se mi ha fatto male Lasciare Milano? “Per nulla. Ho sempre saputo fosse la cosa migliore…per continuare a crescere in ogni aspetto. Ci torno sempre perché le nostre case, gli amici di famiglia e alcuni animali domestici sono lì”. In una storia pubblicata sul proprio account Instagram Wanda Nara ha risposto così alla domanda di un suo fan che le aveva chiesto se Lasciare l’Inter e Milano insieme a Mauro Icardi le avesse fatto del male. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Se mi ha fatto male? “Per nulla. Ho sempre saputo fosse la…per continuare a crescere in ogni aspetto. Ci torno sempre perché le nostre case, gli amici di famiglia e alcuni animali domestici sono lì”. In una storia pubblicata sul proprio account Instagramha risposto così alla domanda di un suo fan che le aveva chiesto seinsieme a Maurole avesse fatto del male. SportFace.

chiariCap2 : me gustan lugares hippie como Ibiza tiró Wanda Nara JAJAJAJSJSJSJ la amo - Qua_Agatha : @NinaRicci_us Lui ha fatto finta di scusarsi per la battuta infelice, che poi anche ste scuse, offendi poi chiedi s… - StivanelloSiomi : Me dieron ganas de empezar a wanda nara jsjsjs - Lover0fCalm : freddie louis Vuitton phoebe bon jovi wanda nara jungkook rubio billie Rosalia - VelvetMagIta : Gli scatti teneri di #WandaNara, in compagnia di un cavallo, conquistano i suoi followers #VelvetMag -