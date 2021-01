Vinci Casa giovedì 21 gennaio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vinci Casa giovedì 21 gennaio 2021. L’estrazione di giovedì 21/01/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, giovedì 21 gennaio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021)21. L’estrazione di21/01/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.21...

italiaserait : Vinci Casa giovedì 21 gennaio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - infoitcultura : Vinci Casa martedì 19 gennaio 2021 | i numeri estratti nel concorso di oggi - SiculaMente_ : Sono andata al controllo e da settembre ad oggi sono a quota -10,2 kg. Dopo mesi di arrancare tra morte di mio padr… - Gian19721 : @CampiMinati Veramente non le abbiamo mai snobbate, ricordo le incazzature di Allegri grosse come una casa. Smettia… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Napoli, ritrovato il 'Salvator Mundi' (nascosto in una casa) Secondo la Poli… -