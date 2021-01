Vaccini, i ritardi di Pfizer e le difficoltà delle Regioni. Dalle campagne sospese al timore di non avere le dosi per i richiami – la mappa (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Toscana annuncia che la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid è sospesa per un tempo ancora da definire. La Valle d’Aosta, allo stesso modo, ha sospeso la sua campagna, garantendo per ora solo l’iniezione delle seconde dosi. Ma è tutta la campagna vaccinale in Italia che sta rallentando: il motivo sono i tagli nella consegna delle dosi deciso improvvisamente e unilateralmente da parte di Pfizer, che costringono a stravolgere i piani finora previsti. Il rischio, denunciato anche dalla Fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio, è di rimanere senza le fiale necessarie per effettuare tutti i richiami, che da protocollo devono avvenire 21 giorni dopo (con un margine di 48 ore) rispetto alla prima inoculazione. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Toscana annuncia che la somministrazioneprimedi vaccino anti-Covid è sospesa per un tempo ancora da definire. La Valle d’Aosta, allo stesso modo, ha sospeso la sua campagna, garantendo per ora solo l’iniezioneseconde. Ma è tutta la campagna vaccinale in Italia che sta rallentando: il motivo sono i tagli nella consegnadeciso improvvisamente e unilateralmente da parte di, che costringono a stravolgere i piani finora previsti. Il rischio, denunciato anche dalla Fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio, è di rimanere senza le fiale necessarie per effettuare tutti i, che da protocollo devono avvenire 21 giorni dopo (con un margine di 48 ore) rispetto alla prima inoculazione. Le ...

Agenzia_Ansa : #Ue, la prossima settimana #Pfizer consegnerà il 100% delle dosi previste. I ritardi accumulati saranno assorbiti e… - LegaSalvini : ++ REGIMENTI (LEGA), 'CAOS VACCINI, RITARDI E MISTERI SUI CONTRATTI' ++ ''Ormai è caos vaccini. I ritardi della Pf… - RobertoBurioni : Ci sono ritardi nelle consegne dei vaccini Pfizer. E' inaccettabile che nessuno della Pfizer si degni di andare in… - brindisilibera : New post (Covid. Regimenti (Lega): “Caos vaccini, ritardi inaccettabili e misteri sui contratti”) has been publishe… - brindisilibera : New post (Covid. Regimenti (Lega): “Caos vaccini, ritardi inaccettabili e misteri sui contratti”) has been publishe… -