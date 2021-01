Tomori a un passo dal Milan: arriva in prestito dal Chelsea (Di giovedì 21 gennaio 2021) LONDRA (Regno Unito) - Fikayo Tomori può essere considerato un nuovo giocatore del Milan . Il difensore ormai ex Chelsea , infatti, è a un passo dal vestire la maglia rossonera ed è atteso nel ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) LONDRA (Regno Unito) - Fikayopuò essere considerato un nuovo giocatore del. Il difensore ormai ex, infatti, è a undal vestire la maglia rossonera ed è atteso nel ...

sportli26181512 : Tomori a un passo dal Milan: arriva in prestito dal Chelsea: Nell'accordo coi Blues per il difensore anglo-canadese… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: MILAN - Tomori ad un passo, domani atteso a Milano - milanmagazine_ : MILAN - Tomori ad un passo, domani atteso a Milano - apetrazzuolo : MILAN - Tomori ad un passo, domani atteso a Milano - DonatoCavallo6 : Le passo il tweet del suo collega su Tomori. @LucaMarchetti che per lei non arriva. -