Serie A, domani comincia la 19a giornata. Il programma

Giro di boa del campionato di Serie A, ultima giornata di andata. Si parte domani con l'anticipo Benevento-Torino. Questo il programma completo: 

VENERDI 22 GENNAIO 
Benevento-Torino ore 20.45 

SABATO 23 GENNAIO 
Roma-Spezia ore 15.00 
Milan-Atalanta ore 18.00 
Udinese-Inter ore 18.00 
Fiorentina-Crotone ore 20.45 

DOMENICA 24 GENNAIO 
Juventus-Bologna ore 12.30 
Genoa-Cagliari ore 15.00 
Verona-Napoli ore 15.00 
Lazio-Sassuolo ore 18.00 
Parma-Sampdoria ore 20.45

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani TMW - Milan, ci siamo: domani Fikayo Tomori arriva in città. Poi visite e firma TUTTO mercato WEB Francesco Totti: "Speravo de morì prima" è la serie sul Capitano della Roma in arrivo su Sky. Ecco tutte le anticipazioni

E se Castellitto è mancino, mentre il destro di Totti è stato uno dei più letali di sempre in campo, basterà «girare la TV, ribaltando le immagini». Cresciuto col poster di Totti in stanza, Pietro ric ...

Lega Serie A, Dal Pino rieletto con riserva. 28 Gennaio assemblea diritti tv

Doveva essere una formalità, si è trasformata quasi in una imboscata. La rielezione di Paolo Dal Pino come presidente della Lega ...

