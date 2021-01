Ristoratore "ribelle" multato e chiuso per cinque giorni, clienti identificati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Hook: Il titolare è uno dei leader della rivolta #IoApro Disavventura per il ristorante pizzeria Tito di Firenze. Trovati i commensali seduti a tavola, nonostante i divieti, gli agenti hanno sanzionato il titolare (400 euro) disponendo la chiusura del locale per 5 giorni Ristoratore chiusure negozi Covid decreto Coronavirus dpcm Orlando Sacchelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/01/21/Ristoratore-ribelle-chiuso-per-cinque-giorni-clienti-identificati-multe-in-arrivo/ Ristoratore "ribelle" segnalatoScatta la chiusura per 5 ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Hook: Il titolare è uno dei leader della rivolta #IoApro Disavventura per il ristorante pizzeria Tito di Firenze. Trovati i commensali seduti a tavola, nonostante i divieti, gli agenti hanno sanzionato il titolare (400 euro) disponendo la chiusura del locale per 5chiusure negozi Covid decreto Coronavirus dpcm Orlando Sacchelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/01/21/-per--multe-in-arrivo/" segnalatoScatta la chiusura per 5 ...

