Resident Evil Showcase | annunciato RE | Verse con un trailer

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Questa sera si è tenuto ile nel corso dell’evento è statoRE:con undedicato Di sicuro questa sera tutti i fan dei survival horror saranno in fibrillazione, dato che va in onda il. Durante questo grande evento Capcom farà tanti annunci legati al nuovissimoVillage, ma non solo! Sembra infatti che la compagnia abbia in serbo qualche piccola sorpresa molto interessante da svelare nel corso della serata. Durante l’evento si è parlato molto diVillage, ma a sorpresa Capcom ha fatto anche un nuovo annuncio davvero molto interessante. Nel corso del ...