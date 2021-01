Pechino Express 2021, in arrivo l’edizione All Star per il debutto su Sky Uno (Di giovedì 21 gennaio 2021) La nuova edizione di Pechino Express si prepara a debuttare sul piccolo schermo dopo un anno di stop a causa del Coronavirus. Ci saranno tantissime novità a riguardo, anche perché il reality ha cambiato frequenza. Dopo otto edizioni andate in onda su Rai 2, infatti, l’adventure game si è ufficialmente spostato su Sky Uno. Per questo motivo, gli autori avrebbero deciso di iniziare l’avventura sulla nuova piattaforma con un’edizione speciale. In arrivo un’edizione speciale Pechino Express? Per tutta l’estate, Pechino Express è finita al centro dell’attenzione per i rumors del clamoroso cambio di frequenza. Quella che sembrava essere una sola voce infondata, si è rivelata più vera che mai ed ecco che il reality è passato da Rai 2 a Sky Uno con un nuovo nome: ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 gennaio 2021) La nuova edizione disi prepara a debuttare sul piccolo schermo dopo un anno di stop a causa del Coronavirus. Ci saranno tantissime novità a riguardo, anche perché il reality ha cambiato frequenza. Dopo otto edizioni andate in onda su Rai 2, infatti, l’adventure game si è ufficialmente spostato su Sky Uno. Per questo motivo, gli autori avrebbero deciso di iniziare l’avventura sulla nuova piattaforma con un’edizione speciale. Inun’edizione speciale? Per tutta l’estate,è finita al centro dell’attenzione per i rumors del clamoroso cambio di frequenza. Quella che sembrava essere una sola voce infondata, si è rivelata più vera che mai ed ecco che il reality è passato da Rai 2 a Sky Uno con un nuovo nome: ...

elevenwalls : RT @nuntaregge: “Dayane non ha rapporti con le ragazze di Pechino Express” “Dayane le ha trattate male” sempre loro: #rosmello https://t… - curious_serpent : RT @redpastel3: “ Dayane non ha amiche... al pechino express anche le sue coinquiline la odiavano ??” “ purtroppo c’è gente che ama anche… - giuliaazorzi : RT @redpastel3: “ Dayane non ha amiche... al pechino express anche le sue coinquiline la odiavano ??” “ purtroppo c’è gente che ama anche… - Bluemoo62790069 : RT @redpastel3: “ Dayane non ha amiche... al pechino express anche le sue coinquiline la odiavano ??” “ purtroppo c’è gente che ama anche… - atonement10_ : RT @redpastel3: “ Dayane non ha amiche... al pechino express anche le sue coinquiline la odiavano ??” “ purtroppo c’è gente che ama anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino Express Simone Di Matteo: da Pechino Express alla musica, il suo romanzo diventa un album Blasting News Italia Nonni e nipoti al centro della web series dei Two Twins marchigiani

Mix tra la tecnologia che avanza e la cultura popolare del passato di Marica Massaccesi "Super Nonni" è la nuova web serie ideata e realizzata da Valerio e Fabrizio Salvatori, i gemelli inseparabili d ...

Tommaso Zorzi choc al GF Vip: “Sono stato picchiato e preso a calci”

Un momento di confidenze per Tommaso Zorzi durante una chiacchierata con gli altri concorrenti del GF Vip. E racconta tutto ...

Mix tra la tecnologia che avanza e la cultura popolare del passato di Marica Massaccesi "Super Nonni" è la nuova web serie ideata e realizzata da Valerio e Fabrizio Salvatori, i gemelli inseparabili d ...Un momento di confidenze per Tommaso Zorzi durante una chiacchierata con gli altri concorrenti del GF Vip. E racconta tutto ...